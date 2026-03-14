Catania bidello arrestato per detenzione di materiale pedopornografico | trovate anche foto di alunne

Un bidello di 58 anni residente in provincia di Catania è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione, sono state trovate anche foto di alunne. L'uomo lavorava in un istituto di istruzione secondaria della zona e ora si trova in custodia cautelare. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l’entità del materiale sequestrato.

(Adnkronos) – Un bidello cinquattottenne residente in provincia di Catania, dove lavorava all’interno di un Istituto d’istruzione secondaria, è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione di ingente materiale pedopornografico. L’indagine sviluppata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania trae origine da una segnalazione della organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC) al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia On-line (CNCPO) del Servizio Polizia Postale di Roma che ha trasmesso la nota alla Polizia Postale di Catania per gli approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Foto di alunne e immagini modificate, bidello arrestato per pedopornografia a Catania Foto e video hard con minorenni: don Jordan Coraglia condannato per detenzione di materiale pedopornograficoCastelcovati (Brescia), 6 febbraio 2026 – Due anni e otto mesi di reclusione: è la condanna inflitta dal gip di Brescia a don Jordan Coraglia, ex... Aggiornamenti e notizie su Catania bidello arrestato per... Temi più discussi: Como, arrestato 30enne marocchino espulso dall’Italia: fermato durante un controllo; Sal da Vinci premiato con la Medaglia della Città di Napoli dal sindaco Manfredi; La nave russa alla deriva, Italia pronta ad intervenire. I timori per petrolio e gas; Nordio atteso a Castel Capuano per l'incontro: La lunga storia del dibattito sulla Giustizia e sullo stato del diritto. Catania, bidello arrestato per detenzione di materiale pedopornograficoL'uomo deteneva diverse foto digitali riprese all’interno dei locali scolastici con alunne minorenni, alcune delle quali realizzate a loro insaputa. Le immagini erano state successivamente modificate ... tg24.sky.it Catania, scattava di nascosto foto ad alunne minorenni e le modificava con l’AI per denudarle: arrestato un bidelloA Catania arrestato un collaboratore scolastico per detenzione di materiale pedopornografico. Trovate anche foto di alunne modificate con AI ... affaritaliani.it Catania, fotografava studentesse e le denudava con l'IA: arrestato bidello Sequestrato ingente materiale pedopornografico... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Radice Pura, focus sulle opportunità della finanziaria regionale Ai nostri microfoni la presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi x.com