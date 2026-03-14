Castelfidardo Morais dà la spinta | Una gara difficile Serve il successo

Domani al campo di Castelfidardo si disputa il derby tra la squadra locale e la Recanatese. La squadra di casa ha affrontato la settimana con l’obiettivo di ottenere i tre punti, considerati essenziali per proseguire la stagione. Il tecnico ha dichiarato che si tratta di una partita difficile, e che la vittoria è l’unico risultato possibile.

Davanti al Castelfidardo domani ci sarà solo un risultato. La vittoria. Da conquistare nel derby contro la Recanatese. Con i biancoverdi attesi da due partite interne di fila nel giro di una settimana. Al Mancini si potrebbe rivedere bomber Nanapere anche se c’è incertezza sull’impiego dell’ex. Il Castelfidardo, come ha detto anche mister Cuccù in settimana, dovrà però pensare solo in casa propria. "Ci aspetta una partita difficile dove servirà il giusto atteggiamento perché è una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi. Rappresenta uno scontro diretto per la salvezza come lo sarà quello contro il Chieti" attacca Manu Morais. L’attaccante venezuelano reduce da una distorsione alla caviglia negli ultimi secondi della partita contro l’Ostiamare rassicura i tifosi: "Sto benissimo e completamente recuperato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castelfidardo. Morais dà la spinta: "Una gara difficile. Serve il successo» Articoli correlati Leggi anche: CASTELFIDARDO. Morais scalpita: "Vincere col Termoli» Leggi anche: Qui Castelfidardo. "I miei gol per salvare una stagione difficile» Contenuti utili per approfondire Castelfidardo Morais dà la spinta Una... Temi più discussi: CASTELFIDARDO. Morais: Con la Recanatese vogliamo vincere; Obiettivo: recuperare tutti per la Recanatese; Tabellino partita Calcio Termoli 1920 vs Castelfidardo; Qui Castelfidardo. La stagione passa da due scontri salvezza. Castelfidardo. Morais dà la spinta: Una gara difficile. Serve il successo»Davanti al Castelfidardo domani ci sarà solo un risultato. La vittoria. Da conquistare nel derby contro la Recanatese. Con ... sport.quotidiano.net Qui Castelfidardo. La stagione passa da due scontri salvezzaUna settimana di riposo dal campionato (fermo due giorni fa per gli impegni della Rappresentativa serie D Under 18 ... ilrestodelcarlino.it Il Castelfidardo in un derby dal sapore particolare. Domenica 15 febbraio alle ore 14.30 al "Mancini" arriva la Recanatese per una sfida che vale doppio https://www.castelfidardocalcio.it/2026/03/13/derby-che-vale-doppio-per-il-castelfidardo/ - facebook.com facebook