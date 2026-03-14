Il 13 marzo 2026 a Cassano Ionio nasce Rebecca, un evento che rappresenta un momento importante per la comunità colpita dall’alluvione. La nascita si verifica pochi mesi dopo il disastro naturale che ha interessato la zona, attirando l’attenzione locale e diventando un punto di riferimento per i residenti. Rebecca entra nel mondo mentre la città si sta ancora riprendendo dall’evento atmosferico.

La nascita di Rebecca, avvenuta il 13 marzo 2026 a Cassano Ionio, segna un momento simbolico per la comunità colpita dall’alluvione. Questa bambina è la prima ad arrivare al mondo nella contrada Lattughelle esattamente un mese dopo l’esondazione del fiume Crati. Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha inviato gli auguri ufficiali a nome dell’amministrazione e della cittadinanza. Il padre, Giovanni Attilio Praino, e la madre, Milena Mortati, hanno accolto questo nuovo inizio in un contesto di ricostruzione. La scelta del nome e la data di nascita trasformano un evento naturale in un simbolo di resilienza collettiva. Non si tratta solo di una notizia locale, ma di un segnale potente sulla capacità di ripresa del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassano: dopo l’alluvione nasce Rebecca, simbolo

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