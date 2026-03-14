Cassa Rurale Fvg riapre la filiale di Farra d' Isonzo

Sabato mattina a Farra d’Isonzo si è svolta la cerimonia di riapertura della filiale della Cassa Rurale Fvg, rinnovata dopo i lavori di ristrutturazione. La piazza è stata animata da una grande festa a cui hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La filiale ora è pronta per riprendere servizio ai clienti e alla comunità locale.

Nel suo intervento, il vicepresidente vicario Martinuzzi ha sottolineato il valore della presenza territoriale per una banca cooperativa, ricordando come questa filiale rappresenti da oltre un secolo un punto di riferimento per la comunità locale: il credito cooperativo è infatti presente a Farra d’Isonzo dal 1903. “Per una realtà cooperativa come la nostra riaprire una filiale non significa solo restituire uno spazio rinnovato – ha aggiunto Martinuzzi – ma riaffermare l’impegno a restare vicini alle persone e alle imprese del territorio”. Il vicesindaco Fabio Verzegnassi ha evidenziato il valore della presenza della banca per la comunità: “Farra d’Isonzo è un paese di circa 1. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Cassa Rurale Fvg celebra 130 anni di cooperazioneCentotrent’anni di presenza, relazioni e impegno condiviso con le comunità locali. Riapre la filiale della Cassa Rurale Fvg a Farra d'Isonzo: «Investiamo nel locale» Una raccolta di contenuti su Cassa Rurale Fvg Temi più discussi: Cassa Rurale Fvg, riapre la filiale di Farra d'Isonzo; Riapre la filiale della Cassa Rurale Fvg a Farra d'Isonzo: Investiamo nel locale; Cassa Rurale Fvg, dopo i lavori riapre la filiale di Farra d'Isonzo; Cassa Rurale Fvg riapre la filiale di Farra d' Isonzo. Cassa Rurale FVG riapre la filiale di Farra d’IsonzoFarra d’Isonzo celebra la riapertura della filiale Cassa Rurale FVG dopo i lavori. Festa in piazza con istituzioni e associazioni. nordest24.it Cassa Rurale Fvg celebra 130 anni di cooperazioneCentotrent’anni di presenza, relazioni e impegno condiviso con le comunità locali. È questo il traguardo che Cassa Rurale FVG si prepara a celebrare nel corso del 2026, annunciando il programma delle ... udinetoday.it Farra d’Isonzo celebra la riapertura della filiale Cassa Rurale FVG dopo i lavori. Festa in piazza con istituzioni e associazioni. #Friuli #Gorizia #Cronaca #Aziende x.com #rassegnastampa Il Goriziano Cassa Rurale FVG | Confcommercio Ascom Mandamento di Monfalcone | Comune di Monfalcone | Monfalcone Turismo | VivaCentro - Centro Commerciale Naturale Città di Monfalcone facebook