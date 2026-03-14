Cassa di espansione per l’Albegna Anas ancora in cerca di un’impresa

Albinia, 14 marzo 2026 – Anas continua a cercare un’impresa per la realizzazione della cassa di espansione dell’Albegna, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. La ricerca si protrae da diverso tempo senza risultati, lasciando la questione irrisolta e creando un clima di attesa tra gli abitanti della zona. La mancanza di un’impresa incaricata evidenzia un ritardo che non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Albinia, 14 marzo 2026 – Uno stallo preoccupante. Lunghissimo. Che non solo non consegna al territorio, la Maremma, un’opera idraulica essenziale per la sicurezza, ma i cantieri bloccati in quel tratto di Aurelia, creano ulteriori elementi di pericolo proprio in un punto dove la Strada Statale 1 è già di per sé carente sul fronte sicurezza. Lo stallo dell'opera idraulica. A poco meno di due anni da quando Anas ha risolto il contratto con l’impresa che avrebbe dovuto realizzare le infrastrutture di competenza per la maxi opera da trenta milioni (di partenza), in località Camporegio, che ha coinvolto anche la Regione Toscana e Rfi, tutto è ancora bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cassa di espansione per l’Albegna. Anas ancora in cerca di un’impresa Articoli correlati Leggi anche: Bagnolo, punto sugli allagamenti: "Lavori alla cassa di espansione" Rischio idraulico nel X Municipio, via libera alla cassa di espansione sul Canale PaloccoX Municipio, 1° gennaio 2026 – Roma Capitale compie un nuovo passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio con l’approvazione della... Una selezione di notizie su Cassa di espansione per l'Albegna Anas... Temi più discussi: Cassa di espansione di Bagnolo, installato e funzionante il generatore; Bagnolo, punto sugli allagamenti: Lavori alla cassa di espansione; Incontro operativo con Publiacqua per la sicurezza idraulica. In corso i lavori sulla cassa di espansione del Bagnolo; Bomba d'acqua: il Consorzio chiude le casse di espansione dei Bottacci. E le idrovore diventano tricolori per la pace. Nuova cassa di espansione. Finanziati i lavori per la PesaUna nuova cassa di espansione per il torrente Pesa, a Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa. È uno dei lavori finanziati nell’ambito del Piano degli interventi di mitigazione del rischio ... lanazione.it Bagnolo, punto sugli allagamenti: Lavori alla cassa di espansioneNuova cabina di regia sul rischio idraulico a Montemurlo. La riunione si è svolta in municipio una riunione operativa tra il sindaco Simone Calamai, i tecnici e i vertici di Publiacqua per fare il pun ... lanazione.it LA CASSA DI LAMINAZIONE DELLA DORA PREOCCUPA CASELETTE, RIVOLI, ALPIGNANO E ROSTA: "CI SONO SOLUZIONI ALTERNATIVE" https://www.valsusaoggi.it/la-cassa-di-laminazione-della-dora-preoccupa-caselette-rivoli-alpignano-e-rosta-ci-so - facebook.com facebook