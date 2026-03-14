Caso Kone | escluse lesioni Gasperini prepara il rilancio contro il Como

Il centrocampista francese coinvolto nel caso Kone non ha subito lesioni muscolari, come confermato dagli esami strumentali effettuati nelle ultime ore. La situazione è stata definita come un semplice affaticamento, e il giocatore è stato quindi escluso dal quadro di infortunio. L’allenatore Gasperini si sta preparando per il prossimo incontro contro il Como, senza ulteriori complicazioni legate all’infortunio.

L’allarme Kone rientra ufficialmente nei ranghi di Zingonia. Gli esami strumentali condotti nelle ultime ore hanno escluso lesioni muscolari alla coscia del centrocampista francese, derubricando il problema accusato nella rifinitura di mercoledì a un semplice affaticamento. La scelta di Gasperini di escludere il numero 17 dalla trasferta di Bologna si è rivelata una mossa puramente precauzionale per evitare ricadute cliniche. Dopo la sessione di scarico individuale di ieri, la giornata odierna segna lo spartiacque definitivo: il calciatore si sottoporrà al test decisivo sul campo per ottenere il via libera medico in vista dello scontro diretto contro il Como. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Caso Kone: escluse lesioni, Gasperini prepara il rilancio contro il Como Articoli correlati Fiorentina, Gudmundsson: “Escluse lesioni alla caviglia sinistra!”. Salterà Como, potrebbe rientrare contro il PisaFIRENZE – “Sono escluse lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra”. Verso Como-Roma: Gasperini recupera Koné per la sfida Champions. Ci prova anche HermosoArchiviata l’andata degli ottavi di finale di Europa League, è già tempo di tornare con la testa al campionato, in quella che per la Roma sarà una... Contenuti utili per approfondire Caso Kone Argomenti discussi: Roma, niente lesione per Koné ed El Aynaoui: ecco l’esito degli esami. Roma, escluse lesioni per Koné: c’è fiducia per il match contro NapoliA pochi giorni dal big match contro il Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’infermeria resta affollata, ma le notizie arrivate dagli esami clinici di ... tuttomercatoweb.com Infortuni Roma, esami strumentali per Koné ed El Aynaoui/ Escluse lesioni ai legamenti (28 novembre 2025)Fortunatamente però l’esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti oggi hanno evidenziato che nessuno degli infortuni Roma sia di natura grave, ma che al massimo costringeranno i due ... ilsussidiario.net