Case di Comunità ‘aperte’ L’Asl cerca collaborazioni

La Zona Distretto Apuane dell’Asl Toscana Nord Ovest ha annunciato l’apertura delle porte delle Case di Comunità alle organizzazioni no profit locali. L’obiettivo è coinvolgere attivamente le realtà del territorio per migliorare la collaborazione tra servizi sanitari, associazioni e cittadini. La nuova iniziativa mira a creare un collegamento più stretto tra le strutture sanitarie e le realtà sociali presenti nella zona.

La Zona Distretto Apuane dell’Asl Toscana nord ovest apre le porte della rete delle Case di Comunità alle organizzazioni no profit del territorio, avviando un percorso di partecipazione attiva che punta a rafforzare il legame tra servizi sanitari, realtà associative e cittadini. L’avviso pubblico diffuso in questi giorni invita associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro a presentare la propria manifestazione di interesse per contribuire alla vita quotidiana delle strutture di Carrara Centro, Massa e Montignoso, cardini del nuovo modello di assistenza territoriale. "La Casa della Comunità è il luogo fisico e di facile... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case di Comunità ‘aperte’. L’Asl cerca collaborazioni Articoli correlati Presidente Fico incontra direttori ASL: focus su Case e Ospedali di comunitàTempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato stamani a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette... Master per infermieri di famiglia e comunità, iscrizioni aperte al Polo didattico Asl di GrottaminardaSul sito dell’Università Vanvitelli pubblicato il bando per concorrere ad uno dei 25 posti disponibili. CONSIGLIO COMUNALE 28/10/2022 Contenuti utili per approfondire Case di Comunità 'aperte' L'Asl cerca... Temi più discussi: Case di comunità o scatole vuote?; Ponsacco: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Case di Comunità ‘aperte’. L’Asl cerca collaborazioni; A Ponsacco apre la casa di comunità: un nuovo presidio sanitario che rafforza la medicina territoriale. Poggibonsi, avanti i lavori della Casa di Comunità HUBA Poggibonsi procede il cantiere della Casa di Comunità HUB, punto di riferimento sanitario h24 per la Valdelsa ... sienafree.it Case Comunità aperte h24 e collegate a studi dei medici di famiglia. Numero unico per ricevere assistenza, farmacia sempre più integrata nel Ssn e forte presenza di ...Dopo molti mesi di lavoro è stato trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute il decreto che definisce come dovranno essere organizzate e con quanto personale le cure sul territorio. A vigilare ... quotidianosanita.it La Stampa. . Hai voglia a trovare medici di famiglia che lavorino nelle costituende Case e Ospedali di comunità, per un tot numero di ore al giorno, se vengono meno quelli per tenere aperti studi e ambulatori. Non è un caso se alcune Asl, cominciando da quel - facebook.com facebook