Casapesenna bomba carta contro un locale appena inaugurato | è la terza esplosione in poche settimane

Nella notte a Casapesenna, una bomba carta è esplosa davanti alla cornetteria “Incornettami”, che era stata aperta solo il giorno prima. L'esplosione ha provocato danni alla struttura e rappresenta il terzo episodio di violenza in poche settimane nella zona. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Nuovo episodio di violenza nella notte nel casertano. Una bomba carta è esplosa davanti alla cornetteria “Incornettami”, locale inaugurato appena ieri sera a Casapesenna, causando diversi danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. L’esplosione rappresenta il terzo episodio simile registrato nelle ultime settimane tra Casapesenna e San Cipriano d’Aversa. Gli investigatori stanno cercando di capire se i tre episodi possano essere collegati tra loro, anche se al momento non vi sono certezze. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casapesenna, bomba carta contro un locale appena inaugurato: è la terza esplosione in poche settimane Articoli correlati Esplosione nella notte a San Lorenzo: bomba carta davanti a un’osteria, indaga la poliziaUn ordigno è esploso nella notte in via dei Falisci, a San Lorenzo, danneggiando un’osteria. Bomba carta sotto un'auto, esplosione e tanta paura nel quartiere AterAttimi di tensione oggi poco dopo mezzogiorno in via degli Eroi, angolo via Capocci, a Cassino nel sud della provincia di Frosinone, dove una... Altri aggiornamenti su Casapesenna bomba carta contro un... Discussioni sull' argomento Bombe, ipotesi intimidazione del clan le nuove leve si contendono il territorio; Bombe carta esplose a due giorni di distanza: è allarme. Casapesenna, esplosa una bomba: danni ad una cornetteria inaugurata ieriNuova bomba carta a Casapesenna. È esplosa causando danni della cornetteria ‘Incornettami’ inaugurata ieri sera. Sui fatti indagano ... msn.com Bombe carta fatte esplodere in alcuni Comuni del CasertanoDue bombe carta fatte esplodere a distanza di due giorni tra Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, territori del Casertano che fino a qualche anno fa erano le roccaforti della camorra casalese, fanno a ... rainews.it Zeppole di San Giuseppe: 10 zeppole, profumatissime e ricche di crema a soli 6,99 €! Offerta valida in tutte le nostre pasticcerie. Non perdere questa delizia! La Delizia Orari di apertura Casapesenna lun-dom 07:30-20:30 Orari di apertura punti vendita lun-s - facebook.com facebook