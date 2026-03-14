A Cartura, nei passati venti giorni, due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Abano nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante le operazioni, sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state condotte con l’obiettivo di contrastare il mercato illecito nella zona.

Due arresti in venti giorni hanno messo sotto pressione il mercato dello spaccio a Cartura e dintorni, con i carabinieri della Compagnia di Abano che hanno chiuso un’indagine mirata. Il 12 marzo, un giovane di 19 anni è stato fermato mentre scambiava cocaina nel parcheggio del cimitero di Cagnola, portando alla sua immediata detenzione nella Casa Circondariale Due Palazzi di Padova. L’operazione ha sequestrare oltre due etti di sostanza stupefacente e migliaia di euro di provenienza illecita, confermando l’esistenza di una rete attiva nonostante le precedenti misure restrittive. La vicenda evidenzia come la violazione di un divieto di dimora abbia innescato il blitz finale dei militari dell’Arma della stazione di Conselve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cartura: due arresti in 20 giorni, droga sequestrata

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