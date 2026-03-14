Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day 14 e 15 marzo | dove e come prenotarsi

A Roma, gli uffici anagrafici dei Municipi III e XV e l’ex Pit saranno aperti sabato 14 e domenica 15 marzo per il ritiro e la richiesta della carta d’identità elettronica. Durante questi due giorni, sarà possibile prenotarsi presso i punti di servizio per ottenere o rinnovare il documento digitale. Le aperture riguardano specificamente i Municipi indicati e l’ex Pit situato in zona centrale.

Sabato 14 e domenica 15 marzo uffici anagrafici dei Municipi III e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 14 e 15 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 14 e domenica 15 febbraio uffici anagrafici dei Municipi V, VIII, XI e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma. Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 7 e 8 marzo: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 marzo uffici anagrafici dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità... Aggiornamenti e notizie su Carta d'identità elettronica a Roma... Temi più discussi: Apertura straordinaria Sportello Adigetto senza appuntamento per rilascio CIE. Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide; Carta di identità elettronica: Open day il 14 e 15 marzo; Carta d’Identità Elettronica (CIE): ogni mercoledì pomeriggio due sportelli attivi per Over 65 con carta d’identità cartacea; Carta identità elettronica (CIE) per gli ultra settantenni. Carta d’identità elettronica: tempi assurdi, ecco come prenotarlaLa corsa alla Carta d'Identità Elettronica è ufficialmente partita e, come era prevedibile, sta creando non pochi problemi. Il motivo è semplice: da agosto 2 ... tecnoandroid.it Corsa alla carta d’identità elettronica: Gassino apre nuovi sportelliNuovi sportelli, più personale e orari ampliati. Il Comune di Gassino Torinese prova a sbloccare il nodo delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE), dopo settimane di polemiche e segnalazioni per tempi ... giornalelavoce.it Presentati a Villa Recalcati la Carta dei Servizi e il nuovo portale dedicato alle convenzioni ex art. 14, strumenti pensati per aiutare le aziende a costruire percorsi di inserimento lavorativo inclusivo LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/provincia-di-va - facebook.com facebook Violenza contro i sanitari, nel nostro territorio nasce la Carta dei Valori condivisi - x.com