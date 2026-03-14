Carrarese a Porcari | 7 vittorie in fila o stop?

Il 15 marzo 2026, la Carrarese Giovani affronterà l’Academy Porcari in una partita decisiva per il campionato locale. La squadra di casa cerca di mantenere la serie di sette vittorie consecutive, mentre gli ospiti vogliono interrompere questa serie positiva. La sfida si svolgerà sul terreno di Porcari e attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio della zona.

Il 15 marzo 2026 segnerà una giornata cruciale per il campionato di calcio locale, con la Carrarese Giovani che sfiderà l’Academy Porcari per mantenere la vetta della classifica. Mentre squadre come il Mulazzo combattono disperatamente per evitare i play-out, altre come la Fivizzanese cercano di riscattare le recenti sconfitte interne in un torneo che entra nella fase decisiva a sei giornate dal termine. La tensione è palpabile nei campi di gioco sparsi tra la Lunigiana e la provincia di Lucca, dove ogni punto contesa diventa determinante per il destino finale delle formazioni coinvolte. Non si tratta solo di partite isolate, ma di un mosaico di sfide che definiscono la gerarchia sportiva del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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