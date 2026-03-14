A Carrara, i residenti del quartiere si oppongono allo Stato riguardo alla realizzazione di nuovi impianti energetici. La protesta si concentra sul rifiuto di ricevere compensazioni economiche per l’autorizzazione alla costruzione. La questione ha portato a un aumento delle tensioni tra le autorità e gli abitanti locali. La decisione di non accettare incentivi evidenzia una presa di posizione netta da parte della comunità.

La battaglia per il futuro energetico del quartiere di Carrara si intensifica mentre i residenti rifiutano qualsiasi compensazione economica in cambio della costruzione di nuovi impianti. Davanti alla minaccia rappresentata dalla concentrazione di infrastrutture come l’impianto Bees e il progetto agrovoltaico Bellocchi, la comunità ha deciso di non fermarsi dopo il fallimento del ricorso al Tar Lazio. L’assemblea svoltasi lo scorso 10 febbraio ha segnato una svolta decisiva: i cittadini invitano ora l’amministrazione comunale a portare il contenzioso davanti al Consiglio di Stato, trasformando la protesta locale in una vertenza istituzionale di alto profilo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara: i residenti sfidano lo Stato contro l’effetto

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