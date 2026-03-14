Caro sindaco vogliamo sapere che cosa respirano i nostri bambini

Un gruppo di genitori ha scritto al sindaco chiedendo chiarimenti sulla qualità dell’aria vicino alla scuola, preoccupati per le sostanze che respirano i loro figli. La centralina di Arpa, posizionata nei pressi della scuola, si trova vicino a un cantiere di Pedemontana. La richiesta mira a ottenere informazioni precise sulle condizioni di inquinamento in quella zona.

Ben venga la centralina di Arpa vicino alla scuola dove, proprio accanto, c’è il cantiere di Pedemontana. Ma sarebbe altrettanto utile conoscere i valori dei dati raccolti dall’Agenzia regionale protezione ambiente e soprattutto capirne la tendenza. È quanto chiede il Comitato per la difesa del territorio-No Pedemontana. Una lettera che è stata presentata nella serata di venerdì 13 marzo a Lissone, durante l’assemblea pubblica organizzata all’oratorio di Santa Margherita per fare il punto della situazione sul grande cantiere per la realizzazione della maxi autostrada che attraverserà la Brianza. Tra i punti più sensibili c’era quello della scuola Rodari, a Macherio, dove dallo scorso settembre è iniziato un cantiere molto “impattante” che aveva visto i genitori salire sulle barricate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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