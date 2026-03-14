Carlos Augusto a Inter Tv | Abbiamo voglia di rialzarci | gara importantissima

Da internews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Augusto, giocatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Inter Tv in cui ha dichiarato che la squadra è determinata a riprendersi e che la prossima partita sarà molto importante. Ha sottolineato l'importanza di affrontare con convinzione l'impegno in programma senza entrare nel dettaglio delle motivazioni che hanno portato a questa situazione.

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