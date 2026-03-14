Carlos Augusto, giocatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Inter Tv in cui ha dichiarato che la squadra è determinata a riprendersi e che la prossima partita sarà molto importante. Ha sottolineato l'importanza di affrontare con convinzione l'impegno in programma senza entrare nel dettaglio delle motivazioni che hanno portato a questa situazione.

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© Internews24.com - Carlos Augusto a Inter Tv: «Abbiamo voglia di rialzarci: gara importantissima»

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SM - Verso Inter-Atalanta, Bastoni indisponibile: non ha smaltito la botta alla tibia. Pronto Carlos AugustoAlessandro Bastoni è salito sul pullman che è partito poco fa in direzione San Siro, ma non sarà a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Atalanta. Il difensore non ha ancora smaltito la botta alla ... msn.com

INTER XI: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. ATALANTA XI: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. x.com

Bastoni, la tibia fa ancora male: contro l'Atalanta si candida Carlos Augusto dal 1' Alessandro Bastoni non ha ancora smaltito la forte contusione alla tibia, rimediata in un ruvido contrasto con Rabiot nel secondo tempo del derby obbligandolo a uscire. - facebook.com facebook