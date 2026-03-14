Oggi, all’istituto Martini di Montecatini Terme, Cardini si è presentato per una lezione rivolta agli studenti. Durante l’incontro, ha detto ai giovani di non lasciarsi dominare dalla paura, sottolineando che ogni giorno affronta decisioni importanti nel suo ruolo di imprenditore. L’intervento ha coinvolto gli studenti con un messaggio diretto e senza fronzoli, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

Montecatini Terme, 14 marzo 2026 – “Ogni giorno, mentre faccio l’ imprenditore, mi trovo davanti a decisioni importanti e scelte su cui non c’è da scherzare. Come tutti gli essersi umani, prima di scegliere ho paura, devo pensarci bene, come ho fatto per le Terme. Quando decido, divento sereno perché ho valutato con serietà tutte le opzioni”. Claudio Cardini, titolare di Human Company, leader italiano nel settore del turismo all’aperto, ha risposto così a una domanda di uno studente dell’alberghiero Martini, durante la MasterClass tenuta mercoledì scorso alla Querceta. Rimozione Macchinari e riapertura passo alle Terme Leopoldine. È stata un’occasione molto rilevante nell’ambito della formazione, inserita nel ciclo di lezioni tenute dalle eccellenze del nostro paese nell’ambito ricettivo e dell’enogastronomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cardini si presenta. Lezione all’istituto Martini: “Ragazzi, no alla paura”

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