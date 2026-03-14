Carburanti | Codacons chiede 20 cent di sconto e chiede

Il Codacons ha inviato un esposto alle procure di tutte le città italiane per chiedere di indagare su presunte manovre speculative nei prezzi dei carburanti e ha richiesto uno sconto di 20 centesimi al litro. L'associazione ha segnalato la volontà di verificare eventuali condotte illecite nel settore. La richiesta di intervento arriva in un momento di crescente preoccupazione sui costi dei carburanti.

Un esposto formale è stato inviato alle procure di tutta per indagare su presunte manovre speculative nei prezzi dei carburanti. L’associazione Codacons chiede uno sgravio fiscale immediato e verifica penale sugli aumenti registrati nell’Isola. L’iniziativa nasce dalla preoccupazione per l’impatto diretto sul costo della vita dei cittadini siciliani, che vedono salire i listini di benzina e gasolio giorno dopo giorno. La richiesta include un taglio delle accise non inferiore a 20 centesimi al litro come misura indispensabile per contenere l’inflazione. La strategia legale contro le dinamiche di mercato. Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons, ha guidato questa mobilitazione puntando sulla via giudiziaria piuttosto che su mere riunioni tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: Codacons chiede 20 cent di sconto e chiede Articoli correlati Internet a singhiozzo in Brianza. Il Codacons chiede verificheInternet in tilt in Brianza tra connessione lentissima e mancanza di copertura per molti utenti. Benzina e bollette, prezzi in aumento: cos’è l’accisa mobile che chiede il CodaconsLa guerra in Medio Oriente potrebbe avere conseguenze dirette sull’economia e sui prezzi pagati dai consumatori. Aggiornamenti e notizie su Carburanti Codacons chiede 20 cent di... Temi più discussi: Caro carburanti, Codacons chiede a Governo taglio delle accise; Codacons, su alcune autostrade gasolio servito oltre i 2,6 euro al litro; Carburanti, Codacons: gasolio oltre 2,6 euro al litro in autostrada; Carburanti, niente misure sulle accise, il gasolio vola a 2,6 euro in autostrada. Codacons accusa il governo su accise e rincari record dei carburantiCarburanti alle stelle in Italia, effetto immediato della crisi in Medio Oriente L’impennata dei prezzi di carburanti e gas sta colpendo in queste ore ... assodigitale.it Carburanti alle stelle: Codacons chiede il taglio delle accise, governo indagaIn dieci giorni il gasolio è rincarato del 14%, con un pieno che costa 12 euro in più. Il governo attiva la task force antispeculazione e valuta l'accisa mobile, ma le associazioni dei consumatori pre ... msn.com Il caro carburanti in Italia è causato da crisi geopolitica e speculazione, con prezzi record e poche contromisure dal governo. https://auto.everyeye.it/notizie/perche-pagando-benzina-diesel-peso-oro-crisi-reali-speculazione-865169.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook Sul caro-carburanti e gas il governo si prende altre due settimane x.com