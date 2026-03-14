I prezzi dei carburanti sono aumentati sensibilmente, portando a un incremento dei costi per i consumatori. Le autorità hanno deciso di avviare controlli sugli impianti di distribuzione per verificare eventuali irregolarità. Nel frattempo, alcuni cittadini si sono lasciati andare a battute ironiche, tra cui una che sottolinea come si pensasse che il 2026 fosse l’anno in corso, anziché il prezzo del gasolio.

"Pensavo che 2026 fosse l’anno in corso, e non il prezzo del gasolio". È una delle tante battute che stanno circolando da quando i prezzi ai distributori sono letteralmente "impazziti". Ma da ridere c’è ben poco. Non solo per la causa, ossia la guerra che infiamma il Medio Oriente, ma anche per i portafogli dei cittadini, che a memoria non ricordano di aver dovuto pagare più di 2 euro al litro. E, dulcis in fundo, per i gestori degli impianti, che dai rincari non ci guadagnano nulla e che sono oggetto dei primi controlli. Situazione che porta Confesercenti a lanciare un appello alle istituzioni. "Se le autorità competenti vogliono davvero... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carburanti alle stelle, al via i controlli: "Sbagliato accanirsi sugli impianti"

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