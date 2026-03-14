Carabinieri il Sim | De Tullio ha manifestato attenzione nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa

Il SIM Carabinieri Sicilia ha espresso gratitudine nei confronti del Comandante Provinciale di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, evidenziando la sua attenzione e sensibilità nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa. La comunicazione sottolinea il riconoscimento verso le azioni del comandante per la tutela e il supporto del personale in servizio.

Il SIM Carabinieri Sicilia rivolge un sentito ringraziamento al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nella tutela e nella promozione del benessere del personale. Particolare apprezzamento viene espresso per l’interesse dimostrato nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa, quotidianamente impegnati in un contesto operativo complesso e delicato, che richiede grande professionalità, spirito di servizio e capacità di sacrificio. “Un impegno concreto – afferma il SIM Carabinieri Sicilia – che conferma quanto la cura delle donne e degli uomini dell’Arma rappresenti un valore fondamentale per garantire serenità operativa ed efficacia nel servizio ai cittadini”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Il palermitano Igor Tullio eletto consigliere nazionale del Sim carabinieriLa Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, congiuntamente alle Segreterie Provinciali, rivolge le più sincere congratulazioni a Igor...

Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di...

Aggiornamenti e notizie su Carabinieri il Sim De Tullio ha...

Discussioni sull' argomento Il Sim Carabinieri ringrazia il comandante De Tullio per il benessere personale dei Cc a Lampedusa; Raffadali, sospeso per 30 giorni un centro raccolta scommesse; Sanità, Grasso (FI): Non sono indagata e non conosco Vetro. Respingo ogni insinuazione e valuto azioni legali; Militari a Lampedusa, il SIM Carabinieri Sicilia ringrazia il Comandante Provinciale di Agrigento Nicola De Tullio.

Tutela e benessere del personale, il SIM Carabinieri Sicilia ringrazia il Comandante Provinciale di Agrigento Nicola De Tullio: Attenzione nei confronti dei militari ...A Lampedusa, i carabinieri sono quotidianamente impegnati in un contesto operativo complesso e delicato, che richiede grande professionalità, spirito di servizio e capacità di sacrificio ... lavocedellisola.it

Indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Torre Annunziata: contestate violenze dal 2022 anche davanti al figlio minorenne - facebook.com facebook

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella Capitale. L’ultima attività nel quartiere Bravetta ha portato a 6 arresti, di cui 3 per spaccio, e a 2 denunce per guida in stato di ebbrezza. 2 persone, tra cui un minorenne, sono state segnalate alla Prefettura per uso di x.com