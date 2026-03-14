Caps | 700 pasti donati zero spreco alimentare

Il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena ha avviato un progetto per recuperare le eccedenze di cibo della mensa, che vengono poi donate al Banco Alimentare. Finora sono stati donati circa 700 pasti e non si è verificato alcuno spreco alimentare. L’operazione coinvolge direttamente il personale della struttura, che si occupa di gestire il processo di redistribuzione del cibo in modo sicuro.

Il Centro di Addestramento della Polizia di Stato (Caps) di Cesena ha attivato un protocollo di recupero alimentare che trasforma le eccedenze mensa in risorse per il Banco Alimentare. Questa iniziativa, gestita in collaborazione con l’azienda Dussmann, coinvolge circa 700 pasti giornalieri preparati per allievi e personale, riducono lo spreco e sostengono la comunità locale. L’azione si inserisce nel contesto del 233° Corso per Allievi Agenti, partito il 2 febbraio scorso, dove 90 giovani di media età ventitré anni provengono da diverse regioni italiane. Parallelamente prosegue il corso per ispettori tecnici sulla sicurezza cibernetica, avviato a settembre 2025 con 190 partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caps: 700 pasti donati, zero spreco alimentare Articoli correlati Rovagnati contro lo spreco alimentare: nel 2025 donati oltre 37mila pasti a persone in difficoltàBiassono (Monza), 2 febbraio 2026 – Rovagnati contro lo spreco alimentare, una missione consolidata per il colosso del Gran Biscotto che unisce... La lotta allo spreco alimentare che vale 17mila euro: donati migliaia di pasti alle onlus localiSono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 a oggi attraverso CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le...