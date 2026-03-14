Capalbio | 90 minuti di terrore la cassaforte inesistente

A Capalbio, una coppia di ristoratori ha vissuto 90 minuti di terrore quando quattro uomini incappucciati sono entrati nel loro locale. Durante l’assalto, i malviventi hanno cercato di aprire una cassaforte che si è rivelata inesistente, creando confusione e paura tra i presenti. L’episodio si è concluso senza feriti, ma con un senso di choc tra i coinvolti.

Quattro uomini incappucciati hanno trasformato una serata tranquilla in un incubo di oltre un’ora e mezza per una coppia di ristoratori a Capalbio. L’irruzione avvenuta intorno alle 22:30 ha portato al sequestro della donna e successivamente del marito, con la ricerca infruttuosa di una cassaforte inesistente. Nessuno è rimasto ferito, ma il trauma psicologico ha scosso profondamente la comunità locale. I carabinieri hanno avviato le indagini sul luogo dell’accaduto mentre i familiari descrivono minacce pesanti e una paura che va ben oltre l’evento immediato. La vittima principale, titolare di un ristorante molto frequentato nel territorio, si trova ora al centro di un dibattito sulla sicurezza domestica nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capalbio: 90 minuti di terrore, la cassaforte inesistente Articoli correlati Terrore all’alba ad Appiano Gentile: famiglia sequestrata in casa, rapinatori fuggono con la cassaforteSono stati momenti lunghi e drammatici quelli vissuti da una famiglia di Appiano Gentile all’alba di martedì 3 marzo ad Appiano Gentil. Leggi anche: Rapina in villa, coppia nel terrore: pistola puntata alla testa dell’uomo, “Cercavano la cassaforte”