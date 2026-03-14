Da mesi, le compagnie aeree devono affrontare disagi causati dalla guerra in Medio Oriente, una delle principali rotte tra Europa, Asia e Oceania. Le cancellazioni di voli e le modifiche alle tratte, inclusa quella per il Mar Rosso, hanno portato a lunghe ricerche di alternative e a molte richieste di cambio biglietto. La situazione ha comportato significativi ritardi e problemi per i passeggeri.

Macerata, 14 marzo 2026 – La guerra in Medio Oriente – area che rappresenta uno dei corridoi principali per il traffico aereo globale tra Europa, Asia e Oceania – causa cancellazioni di voli e cambi di rotte, con disagi continui per chi viaggia sia per lavoro che per piacere. In periodi come questo – spiegano gli addetti ai lavori – il ruolo delle agenzie di viaggi è determinante. Fuga dalle Maldive dopo una settimana: “Biglietti da 1.000 euro, grazie al console e ai ragazzi più giovani” Cosa funziona coi Pesi non fuori dalle zone di guerra “Mesi di lavoro andati persi – spiega Fabrizio Domizioli, titolare della Domizioli Viaggi di Macerata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos voli: “Mesi di lavoro persi per trovare un piano B. Richieste di cambio anche per il Mar Rosso”

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