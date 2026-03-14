Canzonissima torna in tv dopo mesi di attesa, ma già si registra un grande fermento attorno al programma. Milly, conduttrice dello show, si trova al centro di numerose polemiche che crescono in modo rapido. A pochi giorni dalla prima puntata, l’atmosfera è già calda e le discussioni si moltiplicano sui social e sui media. La trasmissione si prepara a debuttare sotto i riflettori più accesi che mai.

Il ritorno di uno dei varietà musicali più storici della televisione italiana era atteso da mesi, ma a pochi giorni dal debutto la nuova edizione rischia già di trasformarsi in un caso televisivo. L’annuncio del programma ha riacceso curiosità e nostalgia tra gli spettatori, soprattutto per il valore simbolico di un titolo che ha segnato la storia della Rai. Sabato 21 marzo 2026 il celebre show tornerà infatti in prima serata su Rai 1, riportando in televisione un marchio che mancava da oltre mezzo secolo. Alla guida dello spettacolo ci sarà Milly Carlucci, volto storico dell’intrattenimento Rai. Eppure, proprio mentre cresce l’attesa per la prima puntata, una scelta legata al regolamento del programma ha iniziato a far discutere pubblico e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Canzonissima, è già caos: Milly travolta dalle polemiche. Il motivo

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