Il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano ha ricevuto il premio Abbiati, considerato il riconoscimento più importante in Italia nel campo della musica colta e operistica. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di artisti e addetti ai lavori. La premiazione celebra l’attività svolta dall’evento nel settore musicale, senza che siano state rese note altre specifiche sul riconoscimento.

Il premio Abbiati, il riconoscimento più prestigioso in Italia per la musica colta e operistica, arride quest’anno al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. All’ Ensemble degli Intrigati, formazione protagonista della scena contemporanea italiana, nata all’interno della Fondazione Cantiere, è stato infatti assegnato il premio nella categoria ‘Migliore novità per l’Italia’. E non finisce qui: perché la palma come miglior spettacolo assoluto è andata all’opera ‘Il giovane Lord’, prodotta dal Teatro del Maggio di Firenze, firmata da Hans Wener Henze, ideatore della rassegna di Montepulciano, e diretta da Markus Stenz, che del Cantiere è stato direttore musicale e più volte ospite, anche nell’estate 2025, per la cinquantesima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere d’Arte premiato ’Abbiati’ (e non solo)

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