Un uomo di 70 anni è stato citato a giudizio dopo che cani e gatti sono stati trovati rinchiusi in un camper abbandonato. Le autorità hanno scoperto gli animali senza cibo né acqua, circondati da sporcizia, escrementi e rifiuti. I latrati degli animali hanno attirato l’attenzione di chi ha segnalato la situazione. La vicenda si è svolta a Fermo, il 14 marzo 2026.

Fermo, 14 marzo 2026 – Erano stati rinchiusi in un camper e abbandonati senza cibo né acqua, e circondati da sporcizia, escrementi e rifiuti. L’inquietante scoperta è stata fatta dalla polizia, che aveva rinvenuto dentro al mezzo in sosta a Casabianca di Fermo, alcuni animali in evidente stato di abbandono. Per questo motivo un 70enne di Civitavecchia è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di maltrattamenti di animali. La scoperta da parte della Questura. Tutto era accaduto in un pomeriggio di aprile, intorno le 16, quando, durante i servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli uomini della questura di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti in un camper, latrati incessanti: 70enne a processo

Articoli correlati

“Escrementi sul pavimento, odore nauseabondo, latrati e graffi sulla porta”: ventuno cani, sei gatti e uccelli rinchiusi in un appartamento“Si udivano i latrati degli animali (verosimilmente cani) presenti all’interno di entrambi gli appartamenti, animali che si dimenavano graffiando le...

Vita in camper per amore dei cani. “Si impara a fare a meno del superfluo”Cesena, 25 febbraio 2026 – Qual è la prima lezione che s’impara vivendo su quattro ruote anziché sotto un tetto? «A fare a meno del superfluo» è la...

Una raccolta di contenuti su Cani e gatti in un camper latrati...

Temi più discussi: Cani e gatti in viaggio, arriva la stretta dell'Europa: ecco perché dal 2026 non potrai più partire all'improvviso; Stranieri in fuga da Dubai abbandonano i loro cani e gatti o ne chiedono l’eutanasia; Quattrozampeinfiera 2026: l'evento per cani, gatti e amici a 4 zampe alla Fiera di Roma; Come funziona PetPhone, il primo smartphone per cani e gatti.

Cani e gatti in un camper, latrati incessanti: 70enne a processoIl mezzo era parcheggiato in via Adami e la polizia aveva notato che i vetri erano stati oscurati. Cinque cani e tre gatti, chiusi dentro senza cibo, senza acqua e nei rifiuti ... msn.com

Creato il più vasto archivio dati al mondo sui tumori di cani e gattiSecondo gli ultimi studi, un cane su quattro sviluppa un tumore nel corso della sua vita, più frequentemente dopo i dieci anni, per i gatti dopo gli 11 ... repubblica.it

Anche in inverno, l'antiparassitario per cani e gatti è importante, soprattutto in aree con temperature più miti, poiché parassiti come zecche, pulci e flebotomi possono essere ancora attivi. Consulta sempre il tuo veterinario per scegliere il prodotto più adatto al t - facebook.com facebook

Giaveno, polizia locale salva due cani maltrattati. Sindaco: "segnalazioni indispensabili per arrivare al salvataggio" #ANSA x.com