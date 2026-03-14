Canestri rotti e pavimentazione rovinata giocare a basket a Messina diventa sempre più difficile

A Messina, gli appassionati di basket affrontano difficoltà crescenti a causa di canestri rotti, pavimentazione danneggiata e atti vandalici che compromettono l’uso delle strutture sportive. La situazione riguarda principalmente le aree pubbliche dedicate al gioco, rendendo più complesso praticare la disciplina quotidianamente. La condizione delle strutture influisce direttamente sulla fruibilità degli spazi destinati agli appassionati.

Canestri rotti, pavimentazione rovinata e atti vandalici. Questa la situazione che scontano gli amanti del basket a Messina. Un lettore segnala le condizioni del campo “George Floyd” nella Zona Falcata. Una struttura da anni minacciata da incuria e degrado nonostante sia una delle poche in centro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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