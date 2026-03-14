Cancellato il superG di Courchevel | la causa e la classifica di specialità

Il primo superG di Courchevel è stato cancellato a causa di una forte nevicata che ha impedito la preparazione e la messa in sicurezza della pista. La decisione è stata presa in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che si sono protratte nella località francese. La gara di specialità, prevista questa mattina, non si svolgerà e la classifica è ancora da definire.

Il primo dei due superG di Courchevel è stato cancellato. Il meteo non è stato clemente ed una fitta nevicata sta continuando a cadere nella località francese, rendendo così impossibile la preparazione della pista e la sua messa in sicurezza. Una situazione del meteo che aveva già portato la FIS a cambiare il programma di questo fine settimana nella giornata di giovedì, cancellando la seconda prova, spostando proprio la discesa a ieri e mettendo i due supergiganti nel weekend. Le previsioni per oggi era davvero negative, mentre sembra poterci essere un miglioramento per domani, con il superG domenicale che non sembra essere a rischio. Una gara “sfortunata” quella odierna, visto che si trattava già di un recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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