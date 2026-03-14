Nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo, nel centro storico di Campobasso, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per bloccare una situazione di pericolo. Un episodio improvviso ha richiesto il loro intervento per prevenire una possibile caduta o danni, senza che ci siano stati feriti o danni visibili. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze.

Intorno alle ore 15 di questo sabato 14 marzo, un evento improvviso ha messo in allarme il centro storico di Campobasso. La caduta di calcinacci dal cornicione di un palazzo in via Piave ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. I residenti hanno segnalato l’accaduto al numero verde 115, attivando una catena di sicurezza che ha coinvolto il Comando locale. L’operazione si è svolta senza vittime, ma ha evidenziato la fragilità dell’edificio e la necessità di manutenzione costante. L’autoscala è stata dispiegata per rimuovere le parti pericolanti prima che cadessero altre porzioni di intonaco. Questo tipo di intervento non è isolato, ma fa parte di una routine di protezione civile che tocca molti aspetti della vita urbana nel Molise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: i Vigili del Fuoco bloccano la caduta

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