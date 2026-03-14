Un uomo di 70 anni di Civitavecchia sarà giudicato a Fermo con l’accusa di aver maltrattato otto animali. La vicenda riguarda presunte condotte violente e lascia sospettare un possibile coinvolgimento in reati di natura penale. La procedura giudiziaria è stata avviata dopo le indagini condotte dalle autorità competenti. Il processo si svolgerà nelle prossime settimane.

Un 70enne di Civitavecchia si troverà davanti al giudice di Fermo per rispondere a gravi accuse di maltrattamento. La scoperta è avvenuta in un camper parcheggiato a Casabianca, dove cani e gatti erano rinchiusi senza risorse vitali. La Questura ha intervenuto dopo aver notato un veicolo con vetri oscurati da cui provenivano latrati incessanti. All’interno del mezzo, gli agenti hanno trovato cinque cani e tre gatti in condizioni critiche. L’uomo era alla ricerca di un terreno con casolare, ma la giustificazione non ha convinto le forze dell’ordine. Il ritrovamento nella costa fermana. Tutto è iniziato in un pomeriggio di aprile, intorno alle 16:00, durante servizi straordinari lungo la costa di Fermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camper infernale: 70enne processato per 8 animali

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