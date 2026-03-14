Camila Giorgi ha avuto numerosi flirt nel corso degli anni, tra cui due tennisti. La sua prima relazione ufficiale è iniziata nel 2016 con il tennista Giacomo Miccini, che è stato il suo primo fidanzato riconosciuto pubblicamente. La storia con Miccini è durata diversi mesi, prima di interrompersi e di passare ad altre frequentazioni.

Camila Giorgi ha avuto una lunga relazione partita nel 2016 con il tennista Giacomo Miccini, suo primo fidanzato ufficiale. La loro storia aveva preso una piega importante, quando la numero d’ Italia per cinquest anni consecutivi mostra su Instagram un anello sugello del fidanzamento ufficiale. La coppia però si separava poco dopo, senza fornire dettagli pubblici sui motivi della rottura. Nel 2022, il gossip è ritornato sulla tennista per una relazione con il collega argentino S antiago Rodríguez Taverna, di otto anni più giovane. Le voci sulla loro relazione sono iniziate dopo che sono stati visti insieme durante lo US Open. La storia non è mai stata ufficializzata, ma segnali sui social hanno suggerito una frequentazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Camila Giorgi, tra gli ex fidanzati ci sono anche due tennisti

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