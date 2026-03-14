Camila Giorgi si è sposata e diventerà mamma | a Verissimo svela il sesso del primo figlio

Camila Giorgi ha annunciato a Verissimo di essersi sposata in modo segreto e di essere in attesa del suo primo figlio. La tennista ha condiviso questa doppia notizia durante l’ospitata nello studio del programma, lasciando senza parole il pubblico presente. La 29enne ha anche rivelato il sesso del nascituro, confermando così la sua gravidanza.

Camila Giorgi annuncia matrimonio e gravidanza. Una doppia sorpresa che nessuno si aspettava. Ospite nello studio di Verissimo, Camila Giorgi ha rivelato una notizia che ha lasciato senza parole il pubblico: si è sposata in gran segreto e presto diventerà mamma per la prima volta. L’ex tennista italiana, che negli ultimi mesi aveva già cambiato rotta nella sua vita partecipando anche a programmi televisivi come L’Isola dei Famosi, ha raccontato un momento personale fatto di grandi emozioni. Accanto a lei c’è il marito Andreas, con cui ha costruito una relazione intensa e velocissima. Una storia nata quasi all’improvviso e diventata nel giro di pochi mesi una famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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