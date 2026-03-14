Camila Giorgi incinta a Verissimo scopre il sesso del bebè | È un maschio

Camila Giorgi è stata ospite di Verissimo, dove ha annunciato di essere incinta e ha rivelato che il bambino in arrivo è un maschio. La tennista, solitamente riservata e poco avvezza alle telecamere, ha scelto questa occasione per condividere la sua gioia con il pubblico. Durante l'intervista, ha mostrato una certa emozione mentre annunciava la notizia.

Nonostante la partecipazione a un reality, non è avvezza alle telecamere e ai grandi discorsi in pubblico, com’è evidente, ma Camila Giorgi ha scelto il salotto di Verissimo per scoprire il sesso del bebé che aspetta. Al suo fianco il marito Andreas Ignacio Pasutti, con cui vive un’intensa storia d’amore da pochi mesi. Soltanto nove, ma tanto è bastato per capire che proprio lui sarebbe stato “quello giusto”, l’uomo con cui costruire una famiglia. Visibilmente emozionata, il pensiero è andato anche alla adorata mamma Claudia, che purtroppo è venuta a mancare poco dopo l’annuncio della gravidanza. Camila Giorgi in dolce attesa di un bambino. “San Valentino in 3”, aveva scritto su Instagram per annunciare la gravidanza lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Camila Giorgi incinta a Verissimo scopre il sesso del bebè: “È un maschio” Articoli correlati Leggi anche: Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo: "È un maschio" Anticipazioni Verissimo del 14 marzo, il racconto di Camila GiorgiIl sabato pomeriggio di Canale 5 riparte con le storie, le emozioni e le confessioni esclusive di Verissimo. Una raccolta di contenuti su Camila Giorgi Temi più discussi: A Buenos Aires: Camila Giorgi sorprende ancora tutti: ecco cosa annuncia dopo la gravidanza | blue News; Camila Giorgi sposa Andreas Pasutti, le nozze dell'ex tennista incinta del primo figlio: Da qui all'eternità; Verissimo oggi 14 marzo: Camila Giorgi incinta, Alexia ospiti; Camila Giorgi e Andreas Pasutti sposi: le nozze dell’ex tennista incinta del primo figlio: Da qui all’eternità. Guarda le foto. Camila Giorgi incinta: chi è il marito Andreas Pasutti, il matrimonio e la nuova vita dopo il tennisCamila Giorgi torna in televisione e lo fa nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nell’intervista l’ex tennista parla della sua nuova ... ilmessaggero.it Chi è Andreas Pasutti, marito di Camila Giorgi | Le nozze a sorpresa e la dolce attesa: Presto in 3Andreas Pasutti, marito di Camila Giorgi: chi è il tennista e coach argentino che ha sposato l'atleta azzurra il 26 febbraio 2026? ilsussidiario.net Una campionessa che ha raggiunto la vetta del tennis mondiale, ma oggi è pronta a raccontarci la sua nuova vita… A #Verissimo, Camila Giorgi! - facebook.com facebook Camila Giorgi incinta: chi è il marito Andreas Pasutti, il matrimonio e la nuova vita dopo il tennis x.com