Durante una puntata di un programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, la tennista Camila Giorgi ha annunciato pubblicamente il sesso del bambino che aspetta insieme al marito Andreas Ignacio Pasutti. L’annuncio è stato fatto in diretta, attirando l’attenzione dei presenti in studio e degli spettatori a casa. La rivelazione ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

Nello studio di Canale 5, durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Camila Giorgi ha rivelato il sesso del figlio che aspetta insieme al marito Andreas Ignacio Pasutti. La tennista italiana ha confermato che il nascituro è maschio e che l’arrivo in famiglia è previsto per settembre, chiudendo un percorso personale iniziato nove mesi fa con la coppia. L’ex campionessa ha raccontato come la gravidanza sia stata un sogno avventurato dopo anni dedicati esclusivamente all’allenamento sportivo, sottolineando come la relazione con il marito abbia trasformato radicalmente le sue priorità di vita. Il momento della scoperta è stato vissuto in diretta televisiva, trasformando un evento privato in un fatto pubblico condiviso col vasto pubblico dello show. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camila Giorgi: in tv svela il sesso del figlio atteso

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