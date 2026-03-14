Un incontro pubblico si terrà domenica 15 marzo alle ore 10 presso l’auditorium dell’Istituto paritario Oasi Cristo Re di Caltanissetta. Durante l’evento, magistrati e giuristi discuteranno del referendum sulla riforma della giustizia, spiegando le ragioni del Sì. L’appuntamento è aperto al pubblico e mira a offrire chiarimenti sui punti principali della consultazione referendaria.

Un incontro pubblico è in programma per domenica 15 marzo alle ore 10.00 presso l’auditorium dell’Istituto paritario Oasi Cristo Re di Caltanissetta, dove magistrati e giuristi si confronteranno sul referendum per la riforma della giustizia. L’appuntamento, intitolato Questa volta il giudice sei tu!, mira a chiarire i contenuti della proposta legislativa e le sue implicazioni per il sistema giudiziario italiano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi comitati promotori del voto positivo, tra cui il Comitato Sì Riforma, il Comitato Camere Penali per il Sì e il Comitato Sì Separa. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno spazio di informazione trasparente, permettendo alla comunità di comprendere come le scelte referendarie possano modificare profondamente l’assetto delle istituzioni locali e nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: magistrati spiegano il Sì al referendum

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