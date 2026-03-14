Calo iscrizioni | -3,3% e boom del digitale

Le iscrizioni all'università in Italia sono diminuite del 3,3% rispetto all'anno precedente, secondo i dati provvisori del Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel frattempo, si registra un incremento nell'uso delle piattaforme digitali per l'accesso e la fruizione dei servizi accademici. Questi numeri mostrano un calo delle nuove matricole e un aumento delle attività online nel settore universitario.

I dati provvisori del Ministero dell’Università e della Ricerca segnano un punto di svolta negativo per il sistema accademico italiano: le matricole nel corrente anno scolastico sono scese del 3,3% rispetto al ciclo precedente. Questo calo si accompagna a una contrazione specifica nelle aree scientifiche, mentre cresce in modo esplosivo l’interesse per gli atenei digitali. Mentre i giovani under 25 rappresentano oltre un terzo degli iscritti alle università telematiche, che hanno registrato un aumento del 51% nel primo semestre 2025, la tendenza generale mostra un’inversione di rotta preoccupante. La diminuzione colpisce in particolare le studentesse, con un calo del 4,2%, e investe pesantemente i corsi Stem, che vedono ridursi le immatricolazioni nonostante la forte domanda del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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