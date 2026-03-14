Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 14 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 14 marzo, si svolge l’ottava giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con diverse finali in programma. Sono in gara atleti nello sci alpino, nello sci di fondo e nel curling, con sei medaglie in palio. La giornata prevede orari di gara, trasmissioni in tv e streaming, e coinvolge atleti italiani impegnati nelle diverse discipline.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, sabato 14 marzo: nell’ottava giornata di finali spazio allo sci alpino, con lo slalom femminile, allo sci di fondo, con le staffette, ed al curling, con la sfida per l’oro, che metteranno in palio sei titoli. L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci di fondo, con la staffetta 4×2.5 km open, e dello sci alpino, con Chiara Mazzel e Martina Vozza. L’Italia dello sledge hockey, inoltre, giocherà la finale per il 5° posto contro la Germania. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.30-10.40 e 12.00-13.00), Rai Sport HD (11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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