Nel calciomercato del Milan, si parla di Nicolas Jackson come possibile nuovo attaccante e del futuro di Christian Pulisic in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e si stanno definendo le strategie per il trasferimento di alcuni giocatori. La società rossonera sta monitorando attentamente le opportunità di mercato, mentre le decisioni finali sono ancora in fase di elaborazione.

Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz non ho meriti. Vlahovic era l’operazione da fare, posso dire questa cosa sul suo rinnovo» Zoff convinto: «Rimonta scudetto Milan? Mi sembra difficile, andiamoci piano con l’Inter! Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Rispondo così»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà

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