Calciomercato Juve | come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto I due scenari
La Juventus sta valutando diverse opzioni per il calciomercato estivo, a seconda di come si concluderà la lotta per il quarto posto in classifica. La dirigenza ha in programma diverse strategie in base alla qualificazione alla prossima Champions League, considerando sia la possibilità di ottenere il piazzamento sia quella di restare fuori. Le decisioni potrebbero influenzare gli acquisti e le cessioni previste per la prossima sessione di mercato.
Calciomercato Juve: le indiscrezioni svelano le ambiziose strategie della dirigenza strettamente legate all’accesso alla prossima Champions. Il Calciomercato Juve si prepara a vivere un’estate infuocata, ma le prospettive dipendono dai risultati conseguiti sul prato verde. Secondo le indiscrezioni diffuse da Matteo Moretto, la dirigenza ha delineato due percorsi per rinforzare l’organico a disposizione dello staff tecnico. La variabile per determinare la potenza economica sarà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Raggiungere questo traguardo cambierebbe le carte in tavola, garantendo introiti milionari indispensabili per finanziare operazioni di primissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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