Calciomercato Juve | come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto I due scenari

La Juventus sta valutando diverse opzioni per il calciomercato estivo, a seconda di come si concluderà la lotta per il quarto posto in classifica. La dirigenza ha in programma diverse strategie in base alla qualificazione alla prossima Champions League, considerando sia la possibilità di ottenere il piazzamento sia quella di restare fuori. Le decisioni potrebbero influenzare gli acquisti e le cessioni previste per la prossima sessione di mercato.