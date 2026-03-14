Calciomercato Jackson aperto a giocare in Italia | il Milan ci pensa I dettagli

Durante il calciomercato estivo, il Milan sta valutando l'acquisto di un nuovo attaccante e ha messo nel mirino Nicolas Jackson. Il giocatore ha espresso disponibilità a giocare in Italia, mentre i dirigenti rossoneri stanno analizzando le possibili opportunità per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Mancano ancora dieci partite alla fine della stagione e il Milan deve centrare la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League con il sogno Scudetto che resta ancora vivo. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' con la certezza del ritorno nella massima competizione europea la dirigenza del Milan dovrebbe aumentare i contatti per la ricerca del nuovo attaccante in vista della sessione estiva di calciomercato. Serve una prima punta di peso con i rossoneri che starebbero seguendo anche il profilo di Nicolas Jackson del Bayern Monaco. L'attaccante che il Milan ha già seguito ai tempi del Villareal dovrebbe tornare in estate al Chelsea visto che il riscatto da parte dei tedeschi sembrerebbe difficile al momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Jackson aperto a giocare in Italia: il Milan ci pensa. I dettagli Articoli correlati Gila il colpo in difesa? Tare ci pensa sempre: il punto sul calciomercato del MilanCalciomercato Milan, i rossoneri entrano nel vivo della loro stagione che sarà cruciale anche per il futuro del club. Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza ItaliaAl quarto piano di 'Casa Milan' c'è già enorme fermento in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: c'è un Milan da rinforzare, in... NEWS CALCIOMERCATO MILAN SANTIAGO GIMENEZ OFFERTA ACCETTATA DAL MILAN !! ARRIVA MATETA Contenuti utili per approfondire Calciomercato Jackson aperto a giocare... Discussioni sull' argomento Quanto vale Nicolas Jackson e l'apertura alla Serie A: le voci su Juventus e Napoli, l'ingaggio e la scelta del Bayern Monaco; Calciomercato Milan, Moretto: Allegri vota Kean, su Jackson e Lewandowski…; Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato; Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic ? Stadio di Bergamo Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon. Calciomercato.it - facebook.com facebook #Atalanta: Ederson recuperato per l'Inter, la scelta su De Ketelaere e Raspadori calciomercato.com/liste/atalanta… x.com