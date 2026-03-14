Calcio Uisp Lo Zanzbusters avvicina i playoff La Croce Verde ferma l’Arena

Nel campionato Uisp girone A, lo Zanzbusters Fdm si avvicina ai playoff dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Nuovo Panificio Carlotta con il punteggio di 5-3. Nel frattempo, la Croce Verde ha fermato l’Arena, impedendo loro di ottenere i tre punti. La partita tra Zanzbusters e Nuovo Panificio è stata decisiva per la classifica.

La situazione nel campionato Uisp. Girone A. Vince lo scontro diretto per i playoff lo Zanzbusters Fdm contro il Nuovo Panificio Carlotta per 5-3. Partita avvincente con il Carlotta (nella foto) avanti 2-1, ma lo Zanbusters Fdm la ribalta sul 3-2 prima del 3-3. Nel finale le reti decisive per i fortemarmini. Decisivo Kabashi con una tripletta ma a segno vanno anche Bazzichi e Cipriani. Agli sconfitti non bastano Lollili, Scatena e Amorello. Dilaga 8-3 lo Sconvolts contro il Ctz Dhl, anche se nel primo tempo, chiuso avanti 3-2, i marinelli hanno sofferto. Alla tripletta di Lombardi e alla doppietta di Edmilson si aggiungono i centri di Bardini, Ricci e Dati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Lo Zanzbusters avvicina i playoff. La Croce Verde ferma l’Arena Articoli correlati Calcio Seconda categoria. San Lazzaro ferma la capolista. Rebocco si avvicina alla vettaE’ il momento del Rebocco nel girone F di Seconda categoria: i viola del nuovo mister Ivano Pedretti battono con un netto 3-0 al Tanca il Romito... Calcio uisp. Coppa Uisp e Serie A1: il programma completo delle partite del fine settimanaProseguono i triangolari di Coppa Uisp che, collateralmente al campionato di Serie A1, tornano in campo già stasera con le squadre a caccia dei primi... Tutto quello che riguarda Calcio Uisp Calcio Uisp. Zanzbusters e Metato si confermano leaderLe intense pioggia delle ultime settimane stravolgono il calendario Uisp, con partite rimandate in sequenza e squadre costrette a giocare... Le intense pioggia delle ultime settimane stravolgono il ... lanazione.it Calcio, nasce la Solliccianese: la squadra dei detenuti giocherà in un campionato UispFirenze, 17 gennaio 2025 – Nasce ufficialmente la squadra di calcio dei detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano: si chiamerà Solliccianese e dovrebbe partecipare a un vero e proprio campionato ... lanazione.it