Calcio Uisp Lo Zanzbusters avvicina i playoff La Croce Verde ferma l’Arena

Da sport.quotidiano.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato Uisp girone A, lo Zanzbusters Fdm si avvicina ai playoff dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Nuovo Panificio Carlotta con il punteggio di 5-3. Nel frattempo, la Croce Verde ha fermato l’Arena, impedendo loro di ottenere i tre punti. La partita tra Zanzbusters e Nuovo Panificio è stata decisiva per la classifica.

La situazione nel campionato Uisp. Girone A. Vince lo scontro diretto per i playoff lo Zanzbusters Fdm contro il Nuovo Panificio Carlotta per 5-3. Partita avvincente con il Carlotta (nella foto) avanti 2-1, ma lo Zanbusters Fdm la ribalta sul 3-2 prima del 3-3. Nel finale le reti decisive per i fortemarmini. Decisivo Kabashi con una tripletta ma a segno vanno anche Bazzichi e Cipriani. Agli sconfitti non bastano Lollili, Scatena e Amorello. Dilaga 8-3 lo Sconvolts contro il Ctz Dhl, anche se nel primo tempo, chiuso avanti 3-2, i marinelli hanno sofferto. Alla tripletta di Lombardi e alla doppietta di Edmilson si aggiungono i centri di Bardini, Ricci e Dati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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