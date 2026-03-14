Calcio serie C Arezzo - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Nel campionato di serie C, si prepara la sfida tra Arezzo e Perugia, con le probabili formazioni che sono state annunciate. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta una delle tappe fondamentali per le squadre coinvolte nel tentativo di evitare la retrocessione. Poco prima dell’incontro, sono terminate alcune partite delle avversarie del Perugia nella corsa alla salvezza.

Bucchi, alle prese con due assenze e con otto diffidati, non cambia il vestito tattico; Tedesco convoca tutti ed è pronto a giocarsela a viso aperto Sono da poco terminate alcune partite che hanno visto in campo le avversarie del Perugia nella lotta per la salvezza. E i risultati sono piuttosto favorevoli: la Torres è riuscita a rimontare il Ravenna ma non è andato oltre il 2-2, mentre il Pineto ha portato a termine la rimonta piegando per 2-1 un Bra che appare sempre più in panne. Che avranno il compito più duro: si gioca domani il Derby dell'Etruria contro un Arezzo che deve fare risultato per evitare che un campionato a lungo dominato si possa riaprire. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Calcio serie C, Perugia - Bra: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaUna vittoria potrebbe proiettare i biancorossi al di fuori della zona playout: uno scenario che soltanto fino ad un mese fa sembrava irrealizzabile,... Calcio serie C, Perugia - Ravenna: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaNemmeno il tempo di recriminare su quanto avvenuto ad Ascoli che ben presto arriva il momento di tornare in campo. Approfondimenti e contenuti su Calcio serie Temi più discussi: L'Arezzo riprende la marcia verso la B: espugnata Campobasso con una prodezza di Iaccarino; Arezzo ko con la Ternana, l'Ascoli vince il derby e si avvicina. Colpo Perugia a Livorno; Calcio serie C, Arezzo - Perugia: scatta il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi; VIDEO. Campobasso-Arezzo 0-1: gol e highlights. Calcio serie C, Arezzo - Perugia: scatta il divieto di trasferta per i tifosi biancorossiLa vendita dei biglietti, iniziata già oggi, sarà vietata ai sostenitori residenti nella provincia di Perugia. Un provvedimento assai prevedibile ... perugiatoday.it DIRETTA/ Arezzo Ravenna (risultato finale 1-1): Cianci trova il modo! (Serie C, 1 marzo 2026)Diretta Arezzo Ravenna streaming video tv, oggi domenica 1 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net Dai campi di calcio di serie B alla cattedra di un liceo, la storia dell'ex calciatore Michelangelo Galasso - facebook.com facebook In occasione della 29ª e 30ª Giornata, Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi promuovono la propria campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. #KeepRacismOUT legaseriea.it/news/torna-sui… x.com