Calcio il Torino cala il poker contro il Parma nell’anticipo di Serie A

Nel match di venerdì della 29ª giornata di Serie A, il Torino ha battuto il Parma con un punteggio di 4-0. La partita si è svolta allo stadio di casa del Torino, con i padroni di casa che hanno segnato quattro reti e il Parma che non è riuscito a trovare la via della rete. La gara si è conclusa con il risultato di 4-0 per il Torino.

Nell’anticipo del venerdì della 29ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Torino stende nella ripresa il Parma e si impone con il perentorio punteggio di 4-1: i granata staccano Genoa e Cagliari, salgono a quota 33 in classifica, allontanando ulteriormente la zona retrocessione, e si portano a -1 proprio dai ducali. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio già al 3?, quando Simeone mostra grande senso del gol e ribadisce in rete dall’interno dell’area. Gli ospiti pervengono al pareggio al 20?, con Strefezza che mette sulla testa di Pellegrino un cross preciso, trasformato in gol con una bella incornata. Si va al riposo sull’1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, il Torino cala il poker contro il Parma nell’anticipo di Serie A Articoli correlati La K Sport cala il poker di reti nell’anticipo. Davanti c’è una sempre ostica Fermignanesek sport 4 fermignanese 0 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci (12’ st Notariale), Fabbri, Nobili, Carta, Montagna (36’ st Magnanelli),... Il Torino cala il poker, Parma al tappetoTORINO (ITALPRESS) – Un poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A. Tutti gli aggiornamenti su Calcio il Torino cala il poker contro... Temi più discussi: Il Toro inizia a correre e cala il poker: il Parma crolla 4-1; Calcio, il Napoli supera il Torino nell’anticipo e consolida il terzo posto; Primavera 1 - Il Torino cala il tris, altro successo per uscire dalla zona retrocessione. Ancora una brutta giornata per la Juventus; I Top&Flop di Torino-Parma. Il Torino cala il poker al Parma e si avvicina alla salvezzaUn poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A. All’Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 ... gds.it Il Torino cala il poker, Parma al tappetoTORINO (ITALPRESS) - Un poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A. All'Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 risultati utili ... msn.com Quanto costa costruire un campo da calcio Scopri il prezzo medio per costruire un campo da calcio. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook Le parole di German Denis a Sky Calcio Unplugged x.com