L’Olimpia Regium (24) disputa il secondo match interno consecutivo nel campionato di calcio a 5, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe permettere di chiudere la stagione con la salvezza ormai vicina. La squadra si prepara ad affrontare l’avversario in casa, cercando di sfruttare questa occasione per consolidare la propria posizione in classifica.

Secondo match interno di fila per l’Olimpia Regium (24), che ha la concreta occasione di chiudere i giochi salvezza. I granata, alle 17, ricevono la visita di un Real Fabrica (23) in lotta per salvarsi e, con una vittoria, sarebbero matematicamente certi di confermare il proprio posto in Serie A2 Elite anche per il prossimo anno. Dopo l’onorevole stop con la capolista Padova, che ha chiuso una striscia vittoriosa che durava da 4 gare, Joao Mazzariol (foto) e compagni sono ancora in corsa per i playoff, potendo gestire un vantaggio di 2 lunghezze sul sesto posto, occupato dall’MGM 2000. Traguardo vicino anche per il Bagnolo calcio a 5 (24),... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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