In Calabria il 22 e 23 marzo si svolge un referendum sulla giustizia. Tuttavia, il 56% degli elettori non intende votare, rischiando di rendere nullo il risultato dell’urna. La partecipazione è un elemento determinante per la validità della consultazione, e la presenza alle urne sembra essere molto bassa in questa occasione.

Il 22 e 23 marzo la Calabria si trova di fronte a una consultazione referendaria sulla giustizia, ma il rischio concreto è quello di una massiccia astensione che potrebbe vanificare l’esito. I dati delle recenti elezioni regionali mostrano un calo strutturale della partecipazione, con un’affluenza scesa al 43,14%, ben al di sotto della soglia del 50%. La sindrome da urne deserte minaccia di trasformarsi in un fenomeno endemico, dove il silenzio degli elettori diventa la risposta più forte ai quesiti sulla separazione delle carriere e sull’Alta corte disciplinare. La disaffezione non è un episodio isolato, ma un trend consolidato che vede migliaia di cittadini scegliere di non esprimersi su temi fondamentali per lo Stato di diritto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: il 56% non vota, il referendum sulla giustizia

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