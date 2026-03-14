Cafè Matteotti | restyling e gelato artigianale a Sanremo

Sabato 14 marzo 2026 il Café Matteotti riapre ufficialmente a Sanremo, in via Matteotti 142. L’attività ha subito un restyling e ora propone anche gelato artigianale. La struttura rimane un punto di riferimento nel centro della città e l’apertura coincide con la nuova stagione. La riapertura è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui cambiamenti apportati.

Sabato 14 marzo 2026 segna la riapertura ufficiale del Café Matteotti, situato in via Matteotti 142 a Sanremo. Il locale si presenta con un nuovo assetto interno curato dall’interior designer Patrizia Berton, mantenendo intatta la tradizione artigianale che lo caratterizza da tre anni di attività. Il cuore dell’offerta rimane il gelato prodotto nel laboratorio interno dalla maître glacier Megi Gjodedaj, affiancato dalla pasticceria della pasticcera Chiara Loparco e da una caffetteria pensata per tutte le ore della giornata. Questa rinascita fisica non è solo estetica, ma rafforza il ruolo del punto vendita come snodo vitale per il commercio locale sanremese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cafè Matteotti: restyling e gelato artigianale a Sanremo Articoli correlati Leggi anche: Il grande viaggio europeo del gelato artigianale si chiude a Palermo: l'evento a Palazzo Bonocore Leggi anche: Piazza Matteotti Riapre la carreggiata . Terminato il restyling della pavimentazione