Cade da 20 metri mentre arrampica in solitaria | grave un trentenne

Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa 20 metri mentre si arrampicava in solitaria presso una palestra di roccia a Dardago, in provincia di Pordenone. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri e ha richiesto un intervento di soccorso complesso, concluso con un delicato operazione di salvataggio.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato condotto d'urgenza al Santa Maria della Misericordia. Ha rimediato numerosi traumi Si è conclusa con un delicato intervento di salvataggio l'operazione scattata nella serata di ieri alla palestra di roccia di Dardago, in comune di Budoia, in provincia di Pordenone. Un uomo di circa trent’anni, di lingua inglese, è rimasto vittima di una rovinosa caduta da 20 metri di altezza mentre si trovava impegnato in un’arrampicata in solitaria. L'allarme è scattato intorno alle 18 e 30. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: la Sores ha coordinato l'invio sul posto degli uomini del Soccorso alpino di Pordenone, dei Vigili del fuoco, di un'ambulanza e dell'elisoccorso sanitario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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