Caccia ai punti salvezza contro la Juventus Next Gen Miramari fa i conti con gli infortuni | Siamo contati

Il Forlì Calcio si prepara a giocare il secondo match casalingo consecutivo, questa volta contro la Juventus Next Gen, formazione under 23 della Juventus. La partita si svolgerà domenica alle 12:30, dopo il pareggio con il Livorno. Il tecnico Miramari ha dichiarato che la squadra è ridotta all’osso a causa di diversi infortuni.

I biancorossi affrontano i giovani bianconeri, il tecnico sconsolato: "Fuori Saporetti, Scaccabarozzi e Menarini, scelte obbligate. Per la salvezza servono 40 punti" Una sfida di capitale importanza per la formazione di Miramari che mira a fare bottino pieno per raggiungere quanto prima la famigerata quota salvezza. “Affronteremo una squadra giovane che gioca per vincere. All'andata perdemmo su una seconda palla persa al limite dell'area ma la Juve non ci aveva schiacciato, hanno giocatori importanti e forti, purtroppo abbiamo diversi problemi in rosa e le scelte dell'undici iniziale saranno dettate dai giocatori disponibili”, è l'allarme che lancia il tecnico alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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