Cacao | 6000 anni fa l’Amazzonia riscrive la storia

Un incontro a Perugia ha portato alla luce nuove scoperte sulle origini del cioccolato, evidenziando come l’Amazzonia peruviana giochi un ruolo centrale nella storia del cacao. Gli studiosi hanno discusso dei ritrovamenti archeologici che collocano le prime coltivazioni di cacao in questa regione, spostando l’attenzione rispetto alle tradizionali teorie sul Messico. La discussione si è concentrata sui reperti e sui dati recenti raccolti sul campo.

Perugia ha ospitato un incontro che ridefinisce le origini del cioccolato, spostando il baricentro storico dal Messico all’Amazzonia peruviana. Il convegno tenutosi al LAB – Luisa Annibale Base ha presentato prove archeologiche di 6.000 anni che sfidano la cronologia classica. La scoperta riguarda il sito di Montegrande nel bacino del fiume Marañón, dove una struttura a spirale custodiva semi e frutti scolpiti nella pietra. Questi reperti dimostrano un uso rituale e una domesticazione antica del cacao, ben prima delle date precedentemente accettate di 5.300 anni. L’evento ha riunito esperti internazionali e rappresentanti diplomatici per analizzare come questa nuova evidenza riscriva la storia alimentare globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cacao: 6000 anni fa l’Amazzonia riscrive la storia Articoli correlati Cacao: 5000 anni fa nasceva in Amazzonia, non in MesoamericaIl 12 marzo si terrà a Perugia, presso il LAB-Luisa Annibale Base, un convegno internazionale dedicato alla riscrittura della storia del cacao. Scoperto in Indonesia il dipinto rupestre che riscrive la storia: ha 51 mila anniRoma, 16 febbraio 2026 – Per anni le grotte nel nord della Spagna avevano custodito il primato dell’arte rupestre più antica, con pitture datate a...