Sabato 14 marzo 2026, nella comunità di Cabras, si è svolta la presentazione ufficiale della Pro Loco, recentemente rifondata e dedicata a Peppino Manca. L'evento si è tenuto alle 15:10 e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di nuovi giovani interessati ai progetti futuri dell’associazione. La Pro Loco riprende così le sue attività con un nuovo volto e obiettivi rinnovati.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 15:10, la comunità di Cabras ha assistito alla formale presentazione della rinata Pro Loco intitolata a Peppino Manca. L’evento si è svolto presso gli spazi della Cantina Contini, segnando il ritorno dell’associazione dopo un lungo periodo di inattività. Il nuovo organo direttivo, guidato dal presidente Evaristo Sforza e dal segretario Salvatore Madau, ha delineato una strategia che pone al centro i giovani e la valorizzazione del territorio. La scelta di intitolare l’associazione a Peppino Manca non è casuale: si tratta di omaggiare una figura storica, dipendente comunale per anni e fondatore della prima Pro Loco nel 1978, legando così le nuove attività alle radici storiche del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cabras: la Pro Loco torna con nuovi obiettivi e giovani

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