Federico Buffa ha portato a Cremona, al teatro Infinity1, un monologo di quasi due ore dedicato a Kobe Bryant. Durante l’evento, l’attore ha parlato senza pause per un’ora, concentrandosi sulla vita e sulla fine della carriera del giocatore di basket. La serata ha coinvolto il pubblico con parole e ricordi legati alla figura di Bryant, senza interruzioni o pause.

Federico Buffa ha portato a Cremona, presso il teatro Infinity1, un monologo di quasi due ore dedicato alla vita e alla morte di Kobe Bryant. Lo spettacolo, intitolato Otto Infinito, ha riunito appassionati, allenatori e giornalisti del basket locale in una serata dove l’emozione ha trovato voce attraverso la narrazione. Il cantastorie, accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte, Sebastiano Nidi alle percussioni e Filippo Nidi al trombone, ha rivisitato le gesta dell’icona sportiva senza interruzioni nemmeno per bere acqua. L’evento si è svolto nel contesto di una tradizione regionale che lega lo sport alla cultura popolare, trasformando una biografia sportiva in un’opera teatrale coinvolgente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Buffa a Cremona: un’ora senza pause per Kobe Bryant

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