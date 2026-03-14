Bruno Contrada il superpoliziotto vittima della malagiustizia

Un ex poliziotto è deceduto in un ospedale, lasciando dietro di sé una lunga storia di accuse e controversie giudiziarie. La sua vicenda ha coinvolto procedimenti legali complessi, con molti processi e ricorsi che hanno segnato la sua vita. La notizia arriva senza commenti ufficiali e senza ipotesi sulle cause della morte, mantenendo un tono di rispetto e riservatezza.

Se n’è andato nel silenzio di una corsia d’ospedale, portandosi dietro i misteri di una stagione che ha insanguinato l’Italia e deformato i confini tra Legge e Antistato. Bruno Contrada, l’uomo che per mezzo secolo è stato l’ombra e il riflesso del potere della giustizia a Palermo, è morto a 94 anni. Non lo ha ucciso il carcere, non lo ha abbattuto la gogna mediatica che lo ha inseguito per gran parte della vita: lo ha fermato una polmonite, l’ultimo atto di un’esistenza che sembra uscita da un romanzo di spionaggio della Guerra Fredda trapiantato sotto il sole della Sicilia. Era l’uomo dei «due mondi», il numero tre del Sisde, il poliziotto che sussurrava ai prefetti e che i boss chiamavano per nome, stando alle decine di migliaia di pagine delle inchieste che lo hanno visto protagonista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bruno Contrada, il superpoliziotto vittima della malagiustizia Articoli correlati Leggi anche: Chi era Bruno Contrada: il superpoliziotto tra condanne e misteri Leggi anche: Morto Bruno Contrada, l’ex 007 della guerra di mafia a Palermo Aggiornamenti e notizie su Bruno Contrada Temi più discussi: Morto Bruno Contrada, il super poliziotto dei misteri di Palermo; Morto Bruno Contrada, l'ex super poliziotto condannato per aver aiutato i mafiosi; È morto a 94 anni Bruno Contrada, l'ex 007 nella guerra di mafia; Contrada: il super poliziotto tra condanne e misteri. Morto Bruno Contrada, il superpoliziotto dei misteriPALERMO – È morto Bruno Contrada, avrebbe compito 95 anni a settembre. Per anni poliziotto in prima linea contro la mafia a Palermo, venne arrestato con l’accusa di concorso in associazione mafiosa il ... livesicilia.it Addio a Bruno Contrada, il superpoliziotto finito nel labirinto della mafiaMorto a Palermo a 94 anni, l’ex dirigente della polizia e del Sisde lascia una delle vicende giudiziarie più controverse della lotta alla mafia: condannato per concorso esterno, poi riabilitato dalla ... famigliacristiana.it È sempre stato considerato dal centrodestra una vittima della malagiustizia, Bruno Contrada, e portato in palmo di mano dagli iper-garantisti, nonostante la sua vicenda resti una pagina oscura della storia italiana. Di Marco Franchi - facebook.com facebook Bruno Contrada si porta nella tomba i segni di una tortura più crudele di un ergastolo. Una croce giudiziaria vissuta per quarant'anni, con le colpe mai accertate oltre ogni ragionevole dubbio. Di Giuseppe Sottile x.com